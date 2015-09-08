Неспроможна на чисту білизну Укрзалізниця обіцяє Wi-Fi у всіх поїздах

Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський доручив керівництву Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") забезпечити пасажирів послугою доступу до мережі Інтернет за безпроводовою технологією Wi-Fi у всіх поїздах далекого та приміського сполучення.

"З 1 вересня безкоштовний Wi-Fi з'явився в усіх швидкісних поїздах. Працює. Переходимо до другого етапу - Wi-Fi в усіх нічних і приміських поїздах. Завдання керівництву "Укрзалізниці" поставлено", - написав Пивоварський на своїй сторінці у мережі Facebook.

З 1го вересня безкоштовний вайфай з'явився у всіх швидкісних потягах. Працює. Переходимо до другого етапу - вайфай у всіх нічних та приміських потягах. Задача керівництву УЗ поставлена. Posted by Андрій Пивоварський - Andrii Pyvovarskyi on 7 вересня 2015 р.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" на запитання про те, чому білизну, яка коштує пасажирові купейного вагона 18 грн, іноді видають брудною і з жирними плямами, пояснили, що виною всьому "нестабільна економічна ситуація" в країні.

"Зазначаємо, що у зв’язку з нестабільною економічною ситуацією у 2014 році, Львівська залізниця недоотримала запланованих поставок постільної білизни", - сказано у відповіді компанії.

"На сьогоднiшнiй день є незначнi надходження нових комплектiв постiльної бiлизни, що дає можливiсть частково замiнити певну кiлькiсть комплектiв iз закiнченим термiном дiї. Приносимо Вам свої вибачення та сподiваємось, що найближчим часом ситуація покращиться. Дякуємо за розуміння", - йдеться у відповіді.

В "Укрзалізниці" також пообіцяли, що попередять працівників, відповідальних за якість підготовки постільної білизни, про "неприпустимість випадків, зазначених у зверненні".

Як повідомляв УНІАН, український оператор «Інтертелеком» став переможцем відкритого конкурсу з відбору постачальника послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет у швидкісних поїздах і запустив з 1 вересня Wi-Fi у поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+».

«Укрзалізниця» з лютого 2014 року припинила надання послуг доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi у швидкісних поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». Відсутність Інтернету в швидкісних поїздах була однією з головних причин скарг з боку пасажирів на сайті відомства. При цьому «Укрзалізниця» довгий час не пояснювала причину повного припинення доступу до мережі.

Наприкінці минулого року залізничний монополіст заявив, що УЗШК прийняла рішення тимчасово припинити надання Wi-Fi в поїздах через неякісну роботу провайдера даної послуги, який не зміг забезпечити надання доступу до Інтернету на необхідному рівні (з достатньою пропускною здатністю, стійким і стабільним зв'язком).

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЕКр1 «Тарпан» і двох поїздів з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.