Мінфін спростовує інформацію про введення техогляду авто в 2016 році

Про це говориться в повідомленні відомства.

Як зазначили представники міністерства, це питання не входить до компетенції Мінфіну.

"Питання технічного огляду автомобілів не входить і ніколи не входило до компетенції Міністерства фінансів України. Відповідно, міністерство не має повноважень, не може, і, відповідно, не планує пропонувати повернення технічного огляду автомобілів", - говориться в повідомленні.

У Мінфіні також зазначили, що єдина ініціатива міністерства в автогалузі стосується змін вже існуючого транспортного податку.

"Єдина пропозиція, що стосується власників автомобілів в Україні, міститься в проекті податкової реформи, розробленому Мінфіном, який передбачає заміну існуючого несправедливого податку на авто з об'ємом двигуна більше 3 літрів на більш справедливе оподаткування розкішних авто класу люкс (вартістю більше 1 мільйона)", - зазначається в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, посилаючись на власне джерело в Мінфіні, повідомив, що в рамках реформування податкової системи відомство має намір з 1 січня 2016 року повернути скасований 2011 року обов'язковий техогляд для всіх автотранспортних засобів.

В кінці 2014 року керівництво МВС повідомило, що українцям не уникнути повернення техогляду автомобіля, оскільки норма обов'язкової перевірки технічного стану транспортних засобів передбачена Директивою Євросоюзу щодо перевірок придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів, яку Україна прийняла разом з Угодою про асоціацію з ЄС, і ця Директива повинна бути впроваджена в Україні, згідно з планами, протягом 5 років.

Обов'язковий техогляд був скасований в 2011 році, а проведення техконтролю доручили комерційним СТО.