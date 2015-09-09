У Раді хочуть вивести вживані автомобілі з тіні шляхом легалізації продажів через дилерів

Така пропозиція міститься в законопроекті №3046 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів, зареєстрованому 7 вересня 2015 року 16 парламентаріями з фракцій «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», «Об'єднання «Самопоміч».

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що прийняття цього документа дозволить вивести ринок із тіні, легалізувати доходи й перевести взаємовідносини між покупцями й продавцями в офіційний взаємовигідний формат, що сприятиме наповненню держбюджету.

У записці зазначається, що ці зміни дозволять також привести українське законодавство у сфері оподаткування операцій з вживаними товарами до норм Європейського Союзу.

Загалом, переважна більшість угод купівлі-продажу авто в Україні здійснюється безпосередньо між приватними особами через торгуючі організації, що мають право виписки довідок-рахунків або через посередників у вигляді комісійних майданчиків. Частка таких операцій становить до 95% від загальної кількості, тоді як у Європі більше двох третин усіх автомобілів із пробігом продається через офіційні дилерські мережі.

«Продаж автомобілів із пробігом через офіційні дилерські мережі - це додаткові робочі місця для майстрів сервісу в зв'язку з необхідністю розширення сервісних потужностей підприємств, а також менеджерів із продажу вживаних автомобілів. Це й додаткові доходи, пов'язані з наданням фінансових і страхових послуг для покупців, що, в свою чергу, збільшує надходження до бюджету країни», - підкреслюється в пояснювальній записці.

Крім того, в європейських країнах понад 60% доходів дилерських підприємств генерується саме завдяки продажу вживаних автомобілів, запчастин і послуг сервісу.

Проектом закону передбачається запровадження справедливого застосування податку на додану вартість до операцій на ринку вживаних товарів, у тому числі вживаних транспортних засобів, який полягає в оподаткуванні маржинального доходу, тобто різниці між ціною продажу та документально підтвердженою ціною придбання вживаного товару.

Також передбачено спрощення та забезпечення прозорості процедури формування ціни продажу вживаних товарів для цілей оподаткування.

"Беручи до уваги поточні обсяги продажів і потенціал їх зростання, середній рівень ринкових цін на вживані автомобілі, а також рівень маржі операторів ринку від 3 до 10%, можна прогнозувати додаткові бюджетні надходження по ПДВ і податку на прибуток підприємств у розмірі від 500 млн до 1 млрд гривень щорічно ", - підкреслюється в документі.

Читайте такожВ Україні продажі вживаних автомобілів скоротилися на 68%

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 року загальний обсяг первинних продажів вживаних автомобілів в Україні скоротився на 45% – до 62,516 тис. одиниць.

За підсумками минулого року обсяг продажів нових легкових автомобілів в Україні скоротився порівняно з 2013 роком у 2,2 раза – до 97,02 тис. штук.