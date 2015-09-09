Виробництво автотранспорту в Україні впало на 83%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-серпні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротилося на 83% - до 4,218 тис. одиниць, йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за звітний період скоротилася на 87% - до 2,914 тис. шт. Випуск комерційних автомобілів скоротився на 18,6 % - до 921 одиниць, автобусів - на 39%, до 383 шт.

При цьому, у серпні поточного року порівняно з серпнем 2014 року випуск автотранспорту на українських заводах скоротився на 56% - до 193 шт. При цьому щодо попереднього місяця, червня 2015 року, кількість випущених авто скоротилася на 77%.

Як відзначили в асоціації, легкові автомобілі в серпні не виготовлялися.

Комерційних автомобілів було вироблено 136 шт. або на 3,5% менше липневого показника і на 11% менше щодо серпня 2014 року. Серпневий показник в частині виробництва автобусів становив 57 одиниць, що на 27% менше результату попереднього місяця і на 44% менше серпня минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні в січні-липні скоротилося на 83,5% - до 4,025 тис. одиниць, а за підсумками 2014 року - на 43%, до 28,751 тис. авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).