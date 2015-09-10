В АП і Кабміні обговорюється ім'я наступника Пивоварського - Карасьов

Доля міністра інфраструктури Андрія Пивоварського вирішена, питання про його відставку навіть не обговорюється, на порядку денному узгодження кандидатури нового міністра. Про це у своєму Facebook повідомив політолог Вадим Карасьов.

""Народний фронт" відмовився від участі у місцевих виборах, отримавши натомість збереження чинного прем'єра. Більш того, Арсеній Яценюк отримав карт-бланш з цілого ряду питань, в тому числі і кадрових. Зокрема, є домовленість з БПП про відставку низки міністрів, з якими Яценюк так і не зміг спрацюватися. Правда, в головному проханні прем'єру відмовили. Міністр палива та енергетики Демчишин залишається, як би не хотілося Арсенію Петровичу поміняти куратора цієї галузі. Зате АП поступився главі уряду міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським, що призначався за президентською квотою. Від нього втомилися всі. І АП в тому числі", - пише Вадим Карасьов.

За словами експерта, серед головних претендентів на пост міністра – заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко, а також голова Комітету з питань транспорту Верховної Ради Ярослав Дубневич.

"Доля міністра вирішена, і його відставка навіть не обговорюється. Тому головна тема для обговорення - кандидатура нового міністра. Є дуже велика ймовірність, що це крісло отримає Ігор Кононенко, один з лідерів фракції БПП у Верховній Раді, довірена людина президента, якого давно хочуть перевести в Кабмін. Він може поєднати посади першого віце-прем'єра й міністра інфраструктури. Однак є достатньо серйозний ризик, що концентрація таких повноважень в руках однієї людини від БПП призведе до конфлікту між Яценюком та Кононенком і, як результат, можливий розкол коаліції. Йти на такий ризик в Адміністрації Президента і в "Народному фронті" не хочуть. Ще один фактор, який працює проти кандидатури Кононенко, це загальний критичний стан галузі. Брати на себе публічну відповідальність за якість доріг, роботу "Укрзалізниці" і портів в БПП зараз не хочуть", - констатував Карасьов.

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На думку політолога, по кандидатурі Дубневича також є питання.

"Компанії Дубневича займаються постачанням для "Укрзалізниці", і це призначення може бути сприйнято суспільством неоднозначно. Так що серйозні дискусії навколо міністерства інфраструктури тривають. Але повторюся, дискусії виключно про прізвище наступника", - підводить підсумок Карасьов.

ЗМІ вже повідомляли про підготовку відставки Андрія Пивоварського. Зокрема, УНІАН стверджує, що міністра інфраструктури підвела кадрова політика і корупція.

Пивоварський заявив, що готовий залишити посаду, якщо таке рішення прийме прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і парламентська коаліція. «Якщо коаліція прийме рішення, якщо Яценюк скаже: «Андрію, ти не впорався», я встану і піду», - заявив Пивоварський.