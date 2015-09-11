В "Укрзалізниці" обіцяють чисту білизну вже за півроку

Про це в ефірі "5 каналу" заявив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Зміна підходів до фінансового менеджменту означатиме, що значно більше коштів потрібно для того, щоб поліпшувати інфраструктуру, вагонне господарство, локомотивне господарство. В короткостроковій перспективі для пересічного українця, який користується залізницею це означає, що повинна змінитися якість, технічний стан пасажирського парку", – заявив Пивоварський

"Суттєва різниця повинна вже з’явитися протягом мінімум 6 місяців. Суттєва різниця в якості тієї ж білизни", - уточнив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Пивоварський доручив керівництву "Укрзалізниці" забезпечити пасажирів послугою доступу до мережі Інтернет за безпроводовою технологією Wi-Fi у всіх поїздах далекого та приміського сполучення.