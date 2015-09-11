За гроші ЄС через Тису збудують 240-метровий міст - Москаль

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Як йдеться у повідомленні, просування питання зведення мосту між Україною та Румунією, яке було призупинене через події на сході України, слід поновити й пришвидшити. Такої домовленості досягли Москаль та префект повіту Марамуреш (Румунія) Антон Рогіан під час робочої зустрічі в румунському м. Бая Маре, яка відбулася 10 вересня.

Як інформують у прес-службі, міст та контрольно-пропускний пункт з’єднуватиме два населені пункти: з українського боку це с. Біла Церква Рахівського району, а з румунського — м. Сігет повіту Марамуреш.

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У прес-службі голови Закарпатської ОДА повідомили, що питання будівництва мосту стоїть на порядку денному щонайменше п'ять років, і лише зараз воно фактично зрушилося з мертвої точки.

За озвученою під час зустрічі інформацією, кошти на будівництво мосту виділяє Євросоюз, Україні зі свого боку та Румунії зі свого треба буде тільки облаштувати інфраструктуру й під’їзну дорогу.

«Для початку робіт урядам двох країн необхідно підписати спеціальну угоду, і Москаль запевнив, що найближчим часом матиме про це розмову з прем’єр-міністром України», - повідомили в прес-службі.

«У населених пунктах на обох берегах Тиси проживають як українці, так і румуни, тому новий міст значно покращить їхні родинні та культурні зв’язки. Крім того, відкриття пункту пропуску серйозно пожвавить економічну та інвестиційну діяльність на прикордонних територіях обох країн», - цитує прес-служба Москаля.

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Наразі, за інформацією озвученою під час зустрічі, міст уже спроектований, його довжина — 240 метрів, а опори побудують на берегах, а не в акваторії Тиси.

Кошторис проекту поки що не озвучується, як і терміни будівництва.