Один із найбільших лоукостерів світу припинить польоти з Лондона до Москви

Один із найбільших бюджетних перевізників у світі пояснив це рішення падінням попиту на цьому напрямку.

Про припинення польотів EasyJet з Лондона до Москви повідомляється в заяві компанії. Лоукостер вказав на те, що в останні місяці спостерігається серйозне падіння попиту на цьому напрямку, яке викликане «складною ситуацією в російській економіці і посиленням візового режиму».

Компанія зазначила, що буде відслідковувати ситуацію на ринку на предмет можливості відновлення рейсів, пише РБК.

EasyJet є одним із лідерів на європейському ринку лоукостерів. Конкурентами авіакомпанії є Ryanair і Air Berlin.

Квиток з Лондона до Москви на 12 вересня на літак компанії EasyJet зараз коштує 117 фунтів стерлінгів (більше 12 тис. руб.).

EasyJet почала польоти в Росію в березні 2013 року. Рейси здійснюються з лондонського аеропорту Гатвік в Домодєдово. Спочатку літаки авіакомпанії здійснювали рейси 13 разів на тиждень, пізніше їх кількість скоротили до семи.

Тоді ж, навесні 2013 року, був запущений маршрут Москва-Манчестер. У травні 2015 року авіакомпанія оголосила про припинення цього маршруту c 23 жовтня.

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Британський лоукостер EasyJet входить в п'ятірку найбільших європейських перевізників цього сегмента за кількістю перевезених пасажирів. За 2013-2014 фінансовий рік (закінчився 30 вересня 2014 року) близько 60 млн осіб скористалося послугами авіакомпанії, відповідно до її звіту. У EasyJet більше 200 літаків, які літають по приблизно 600 маршрутів у 30 країнах. Виручка компанії за той же рік становила £4,5 млрд., прибуток — £450 млн.