Siemens просить змінити правила на залізниці – допустити приватних перевізників

Таку думку висловив журналістам директор департаменту інтегрованих транспортних систем компанії "Сіменс Україна" Дмитро Черненький.

"Ми дуже сподіваємося на появу приватної локомотивної тяги. По-перше, ми будемо пропонувати наші готові електровози, по-друге, ми будемо тут же вступати в партнерство з українськими виробниками, у нас дуже багато пропозицій для них, а також для промислово-фінансових груп, яким цікавий бізнес в Україні. Але поки навіть не ми, а вони не впевнені в завтрашньому дні", - сказав Черненький.

За його словами, бізнес зацікавлений в інвестиціях в інфраструктурні проекти в Україні, однак стримуючим фактором є недосконалість чинного українського законодавства на ринку залізничних перевезень.

"Спочатку потрібно змінити правила на залізниці – допустити приватних перевізників, щоб вони могли мати доступ до мережі, формувати тарифи та інше", – підкреслив Черненький.

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Як повідомляв УНІАН, 29 травня Міністерство інфраструктури оприлюднило на своєму сайті в новій редакції законопроект «Про залізничний транспорт», який, за очікуваннями міністра Андрія Пивоварського, буде схвалений Верховною Радою до кінця цього року.

Пункт документа про допуск приватних перевізників на залізничний ринок викликав бурхливе обговорення серед громадськості та учасників ринку. Зокрема, деякі експерти вважають, що відкриття ринку залізничних вантажних перевезень для приватних перевізників, зокрема, надання їм доступу до локомотивної тяги на правах операторів інфраструктури може позбавити національного перевізника пасажирів і вантажів в Україні – Державну адміністрацію залізничного транспорту («Укрзалізниця») основної частини доходу, оскільки приватні перевізники будуть курсувати тільки рентабельним маршрутами.

Також в рамках нового закону Міністерство інфраструктури має намір змінити систему тарифоутворення на перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, зокрема, зберегти регульовані державою тарифи і ввести вільні тарифи за домовленістю сторін, які буде формувати новий орган – Нацкомісія з регулювання транспорту, позбавивши тим самим цього права "Укрзалізницю".

Довідка УНІАН. Дочірнє підприємство "Сіменс Україна" постачає обладнання, технології та комплексні рішення для промисловості, енергетики, транспорту та охорони здоров'я. Центральний офіс компанії розташований в Києві, регіональні офіси діють у Львові, Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Кривому Розі та Маріуполі.

Siemens AG — німецький технологічний концерн, провідний світовий виробник електротехніки та електроніки для промисловості і енергетики, медичного обладнання, міської інфраструктури. Штаб-квартири концерну знаходяться в Берліні та Мюнхені.