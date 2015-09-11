У Києві запрацювала онлайн-реєстрація вживаних авто

Команда українських IT-волонтерів спільно з громадською організацією ICT Competence Center запустили на інтернет-порталі iGov.org.ua послугу онлайн-реєстрації вживаних автомобілів для всіх МРЕВ Києва.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор з інформаційних технологій «Приватбанку» і співзасновник ICT Competence Center Дмитро Дубілет.

«Сьогодні найбільш затребувана українцями послуга (судячи за підсумками голосування) – реєстрації авто з пробігом – стала доступна на iGov для всіх МРЕВ міста», - написав Дубілет.

При цьому він зазначив, що в найближчому майбутньому дана послуга буде запущена для українців по всій країні.

За даними на сайті iGov, на сьогоднішній день через інтернет-портал можна замовити 74 державні послуги онлайн і ще 375 зараз знаходяться в розробці.

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року IT-волонтери спільно з ICT Competence Center запустили інтернет-портал iGov.org.ua, за допомогою якого громадяни України зможуть отримувати державні послуги в електронному форматі без особистого взаємодії з держорганами. Раніше на сайті iGov були запущені такі послуги, як подача заяви на отримання субсидії, оформлення або заміна закордонного паспорта, отримання довідки про доходи від податкової і інші. За словами Дубілета, волонтери поставили перед собою завдання до кінця 2016 року перевести всі держпослуги в електронний формат.