Україна скасовує спецмита на імпорт автомобілів

Україна з 30 вересня скасовує спеціальні мита на імпорт автомобілів, введені в 2013 році.

Згідно з повідомленням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованим у газеті "Урядовий кур'єр", 10 вересня цього року комісія розглянула інформацію Мінекономрозвитку щодо необхідності скасування спецзаходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту, застосованих рішенням від 28 квітня 2012 року.

"За результатами розгляду зазначених матеріалів та керуючись положеннями домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок СОТ комісія встановила, що націнтереси України потребують скасування спецзаходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту", - йдеться у повідомленні.

Рішення комісії від 10 вересня набирає чинності з 30 вересня 2015 року.

Як повідомляв УНАИН, 26 червня Світова організація торгівлі (СОТ) підтримала скаргу Японії на Україну і винесла рішення, яким рекомендувала Україні скасувати спеціальні мита на імпорт автомобілів.

30 жовтня 2013 року уряд Японії подав запит до Світової організації торгівлі на проведення консультацій з урядом України щодо дії спеціальних мит на імпорт автомобілів. На думку японської сторони, Україна не мала достатніх підстав для введення спецмита, оскільки імпорт автомобілів не був критичним і не становив серйозної загрози для українського автопрому. З критикою дій України виступили також в Євросоюзі, назвавши вжиті заходи несумісними із зобов'язаннями в рамках СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2012 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більше як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більше як 2200 куб. см.

Рішення про введення спецмита було оприлюднено тільки 14 березня 2013 року, спецмита були введені строком на 3 роки.

З 14 квітня 2014 року на легкові автомобілі з бензиновими двигунами об'ємом 1-1,5 л ставка спецмита встановлювалася на рівні 4,31%, а з 14 квітня 2015 року - в два рази менше, 2,15%. На авто з бензиновими двигунами об'ємом 1,5-2,2 л з 14 квітня 2014 року ставка становила 8,63%, а з 14 квітня 2015 року - 4,32%.

На тлі падіння української економіки і скорочення українського авторинку дане рішення ще більше скоротило імпорт автомобілів в Україну, внаслідок чого українські автоімпортери виступили з вимогою повної відміни автомобільних спецмит.