Пивоварський: Угоду про відкрите небо між Україною та ЄС досі заблоковано питанням Гібралтару

ро це міністр повідомив журналістам у понеділок в Брюсселі по завершенні візиту, передає власний кореспондент УНІАН.

"Основна мета візиту - проговорити Угоду про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. На жаль, зараз я не можу сказати, що ми просунулися дуже далеко. Знову ми почули те, що є проблема між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, і ми домовилися, що продовжимо активно піднімати це питання на всіх рівнях. Зараз це питання не України, а загально європейське питання", - сказав міністр.

При цьому Пивоварський підкреслив, що ця ситуація є "унікальною, коли ми готові, але внутрішньо європейське питання не дозволяє щось підписати". "Більше того, це внутрішньо європейське питання зупинило ще декілька важливих договорів з іншими країнами. Тому наші колеги-європейці будуть активно просувати вирішення питання Гібралтару", - додав він.

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Міністр також повідомив, що європейська сторона планує врегулювати це питання до кінця 2015 року. "Як буде насправді - будемо дивитися", - підкреслив Пивоварський.

Глава відомства також повідомив, що в такий ситуації Київ вже почав "певний час тому двосторонню лібералізацію на основі двосторонніх договорів".

Під час зустрічей також порушувалося питання інфраструктури на сході України. "Я проінформував колег, які інфраструктурні втрати з зоні АТО, прикордонній зоні для того, щоб наші колеги поступово почали думати про можливу фінансову допомогу. Якщо обрахувати втрати, то ми говоримо про суму більше мільярда доларів", - констатував він.

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Крім того, в ході переговорів порушувалися питання розвитку внутрішніх водних шляхів, питання реформування залізничного транспорту і Укрзалізниці.