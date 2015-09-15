Продаж легкових авто в Європі зростає два роки поспіль

Продаж нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-серпні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 8,6% - до 9,056 млн одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

З урахуванням авторинків в Ісландії, Норвегії та Швейцарії, за перші вісім місяців поточного року рівень продажів зріс на 8,4% - до 9,328 млн одиниць.

Згідно з опублікованими даними, за аналізований період всі основні європейські ринки показали зростання. Реєстрації автомобілів в Іспанії зросли на 22,3%, в Італії – на 15%, Великобританії – на 6,7%, Франції – на 5,9% та Німеччини – на 5,6%.

У той же час, у серпні 2015 року в порівнянні з торішнім показником продаж авто в ЄС збільшився на 11,2% - до 744,799 тис. одиниць, а з урахуванням Ісландії, Норвегії та Швейцарії - на 11,5%, до 781,676 тис. шт. Як відзначили в асоціації, в серпні 2015 року зростання продажів продовжилося 24-й місяць поспіль.

У серпні зростання продажів було зафіксоване на найбільших європейських авторинках. Найбільше зростання продемонструвала Іспанія - на 23,3%, в Італії продаж зріс на 10,6%, Франції на 10%, Великобританії - на 9,6% та Німеччині - на 6,2%.

Серед європейських країн лідерами за кількістю проданих авто традиційно залишаються Німеччина - 226,314 тис. авто, Франція - 92,048 тис. і Великобританія - 79,060 тис. одиниць.

Серед автомобільних брендів лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в серпні 2015 року порівняно з серпнем 2014 року дещо скоротилася - до 26,5% до 28,1%, а продаж в порівнянні з торішнім результатом збільшився на 5,1% – до 197,591 тис. автомобілів. При цьому всі бренди, що входять в концерн, також збільшили продаж. Зокрема, Volkswagen - на 2%, Audi - на 7,8%, Skoda - на 11,4% і Porsche - на 30,5%.

Головний конкурент Volkswagen автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в серпні 2015 порівняно з серпнем минулого року збільшив продажі на 10,3% - до 72,521 тис. одиниць, а частка компанії незначно скоротилася до 9,7%.

Компанія Renault, що займає третє місце на європейському авторинку, збільшила продажі в серпні на 9,6% – до 68,248 тис. авто, частка компанії скоротилася до 9,2%.

Також збільшили продажі компанії Ford на 8%, Opel Group - на 13,6%, BMW - на 21,4%, FCA - на 14,7%, Daimler - на 23,3% (у тому числі бренд Mercedes – на 18%).

Продажі японських автовиробників Toyota, Mazda і Nissan в Європі зросли минулого місяця на 10%, 20,6% і 24,4%, відповідно. Корейські Hyundai і Kia показали зростання на 10,4% і 8,3%.

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Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) в I півріччі 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 8,2% - до 7,169 млн одиниць. За підсумками 2014 року продажі нових легкових автомобілів в ЄС збільшилися на 5,7% - до 12,55 млн одиниць.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-серпні скоротилися на 63%, до 26 тис. штук.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.