Названа ціна запуску послуги збереження номера при зміні оператора

Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР) оголосило про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги збереження абонентських номерів при зміні оператора (MNP), повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з оголошенням, опублікованим на офіційному порталі "Зовнішторгвидав", який оперує базою даних державних закупівель при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, очікувана вартість послуг створення бази становить 72,1 мільйона гривень.

За словами виконавчого директора УДЦР Ярослава Янушевича, якого цитує прес-служба, підприємство має намір провести конкурс на впровадження послуги перенесення номера в Україні "максимально відкрито і прозоро".

"Для інформування потенційних учасників конкурсу ми розмістили на сайті УДЦР техніко-економічне обґрунтування впровадження централізованої бази даних перенесених абонентських номерів. Крім того, ми готові надати компаніям всі необхідні роз'яснення щодо процедури закупівлі, що повністю відповідає чинному законодавству України", - зазначив Янушевич.

Читайте такожНацкомісія зі зв'язку підтримала реєстрацію SIM-карт: номер мусить бути прив'язаний до людини

Як повідомляв УНІАН, питання впровадження послуги MNP в Україні обговорюється вже кілька років. При цьому основною причиною труднощів з запуском даної послуги була відсутність консенсусу між Національною комісією, яка здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), і операторами мобільного зв'язку. Насамперед оператори не можуть дійти згоди стосовно умов надання послуги MNP.

Раніше в НКРЗІ обговорювалося, що послуга MNP буде безкоштовною для абонентів. Передбачалося, що для її активації необхідно написати заяву, відправити SMS, заповнити заявку на сайті приймаючого оператора або зробити заявку іншим способом, визначеним приймаючим оператором, при дотриманні вимог законодавства.

Перенесення абонентського номера планувалось забезпечувати протягом 24 годин з моменту реєстрації заявки в мережах мобільного зв'язку та протягом 7 робочих днів – у мережах фіксованого телефонного зв'язку. Період тимчасової втрати обслуговування абонентського номера не мав перевищувати трьох годин.

У листопаді 2014 року НКРЗІ визначила Український державний центр радіочастот (УДЦР) організацією, яка здійснюватиме централізоване технічне адміністрування послуги MNP.

В кінці квітня поточного року Кабінет міністрів України вніс зміни до правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, якими врегулював процедуру припинення надання послуг операторами при послуги MNP.

Пізніше НКРЗІ затвердила проект порядку надання мобільними операторами послуги перенесення абонентських номерів (MNP), який напочатку вересня був зареєстрований Міністерством юстиції України.