Інформацію про проходження товарів через митницю публікуватимуть в Інтернеті

Державна фіскальна служба України з 1 жовтня поточного року на своєму офіційному сайті в доповнення до інформації про средньорозрахункової вартості товарів при імпорті в Україну публікуватиме також детальну інформацію про проходження товарів через митницю.

Згідно з повідомленням прес-служби ГФС, зокрема, публікуватиметься інформація про те, на якій митниці оформлявся товар, про країну його походження і відправлення, а також про те, яким видом транспорту даний товар прибув в Україну. Інформація буде оприлюднюватися за звітний місяць.

За даними прес-служби, це нововведення є першим етапом проекту, що реалізується ДФС за дорученням прем'єр-міністра України для забезпечення єдиного підходу і стандартів розмитнення товарів на всій території України.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні Державна фіскальна служба України за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка розробила проект єдиних стандартів для визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України,

За словами екс-заступника глави ГФС Костянтина Лікарчука, який курирував митний напрямок, можливість розмитнювати товар на різних митницях за різними митними ставками створює корупційний інструмент, який дає можливість встановлювати вищу або нижчу ціну.

Голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що Одеська митниця управляється в ручному режимі, з "найвищими тарифами, які спускаються з центру", а вантажі "в ручному режимі розподіляються по інших митниць", позбавляючи одеських митників заробітку.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у відповідь заявив, що Кабінет міністрів має намір переглянути роботу українських митниць та вжити всіх необхідних заходів.