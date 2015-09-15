Рада дозволила безкоштовно віддавати інвалідам автомобіль після 10 років експлуатації

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 236 народних депутатів із 277, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом у Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” встановлюється, що інвалідам і дітям-інвалідам надаються безоплатно або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації послуги з соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо), а також автомобілі, крісла колісні з електроприводом – за наявності відповідного медичного висновку.

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Інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Крім того, у Законі України "Про гуманітарну допомогу” визначається, що автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через органи соціального захисту населення і користувався більше 10 років, за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, може бути безкоштовно переданий у власність інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда за бажанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.