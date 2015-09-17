Голова "Укравтодору" подав у відставку: "втомився боротися з системою"

Очільник Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Сергій Підгайний 16 вересня подав у відставку за власним бажанням, тому що «втомився боротися з системою", - повідомила прес-служба відомства.

"16 вересня 2015 року Сергій Підгайний написав заяву про звільнення за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

За інформацією представників відомства, своє рішення про складення повноваження він пояснив тим, що "втомився боротися з системою" і "через осуд з боку громадськості за бездіяльність".

"У складних економічних умовах ефективність роботи керівника можна оцінювати лише у співвідношенні «ціна-якість-кількість». У такому форматі ми працювали весь останній рік. Однак, на жаль, як ви знаєте, вирішення більшої частини гострих проблем дорожньої галузі України - за межами компетенції "Укравтодору" і вимагає активної участі та розуміння з боку інших відомств", - цитує прес-служба слова Підгайного.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін призначив Підгайного очільником "Укравтодору" 4 червня 2014 року. Раніше, 1 квітня 2014 року, Підгайного було призначено на посаду заступника очільника відомства.

Цього року Міністерство інфраструктури започаткувало процес децентралізації системи управління дорожнім господарством, який передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. Крім того, міністерство має намір позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги.