Корпоратизацію "Укрзалізниці" планують завершити до кінця року

Процес корпоратизації Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") і формування нової акціонерної компанії буде завершено до кінця 2015 року, повідомив журналістам міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Процес корпоратизації "Укрзалізниці" не менш як до кінця року триватиме", - сказав Пивоварський на VI міжнародній конференції "Ефективне управління агрокомпаніями".

Міністр також повідомив, що реєстрація публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", яке створюється на базі "Укрзалізниці", буде здійснено протягом трьох тижнів після того, як прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підпише постанову про затвердження статуту новоствореної на базі активів "Укрзалізниці" акціонерної компанії.

"Два тижні тому прийняли постанову про затвердження статуту. Треба щоб прем'єр підписав, після цього нам потрібно (на реєстрацію публічного акціонерного товариства на базі "Укрзалізниці" - УНІАН) близько трьох тижнів", - сказав глава транспортного відомства.

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Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на засіданні уряду Пивоварський представив проект корпоратизації "Укрзалізниці" та закликав Кабмін прийняти рішення про створення публічного акціонерного товариства. Того ж дня Кабмін схвалив корпоратизацію відомства і закликав Мінінфраструктури оновити менеджмент створюваної на базі "Укрзалізниці" публічної акціонерної компанії.

В цілому, за словами Пивоварського, для реформування залізничної галузі необхідно внести низку законодавчих змін, а сам процес реформи забере кілька років. Зокрема, необхідно прийняти новий закон про залізничний транспорт, закон про створення Нацкомісії з регулювання транспорту, після чого змінити близько 50 підзаконних актів.

За словами міністра, вартість майна "Укрзалізниці", оцінку якого проводила аудиторська компанія Delloite з метою формування на базі відомства статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", становить близько 245 мільярдів гривень без урахування активів держкомпанії в анексованому Криму та зоні проведення антитерористичної операції на сході країни.

Раніше Пивоварський анонсував створення акціонерної компанії на базі "Укрзалізниці" до вересня поточного року.

Законодавча основа для старту реформи залізничної галузі була закладена ще в лютому 2012 року, коли був прийнятий закон України про акціонування "Укрзалізниці", згідно з яким реформа мала відбутися в тримісячний термін, однак до неї повернулися лише 2014 року. Зокрема, наприкінці червня минулого року Кабмін схвалив постанову про створення до початку 2015 року публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" на базі "Укрзалізниці" зі стовідсотковим державним капіталом без права відчуження. Проте терміни реформи були перенесені з-за судових розглядів перевізника з Антимонопольним комітетом України.

Новий суб'єкт господарювання пропонується утворити шляхом злиття "Укрзалізниці", шести залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, до статутного капіталу буде внесено акції, частки та паї, що належать державі в компаніях, створених за участю підприємств залізничного транспорту.