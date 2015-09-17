Авіакомпанії РФ через українські санкції можуть втратити десятки мільйонів доларів

Російські авіакомпанії можуть втратити кілька десятків мільйонів доларів через українські санкції, введені 16 вересня.

Про це ТАСС повідомив президент Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕПТ) Володимир Тасун.

"Транзит через Україну російських авіакомпаній, які потрапили під санкції, досить великий. Якщо транзит в Європу, ту ж Туреччину через Україну буде заборонений, санкції нададуть певний тиск на перевізників, що мають зараз і без того серйозні фінансові проблеми. Сума, яку вони можуть втратити, обчислюється кількома десятками мільйонів доларів", - заявив він.

За його словами, введення українських санкцій загрожує для російських авіакомпаній втратою до 40 хвилин при обльоті України.

"Введення санкцій загрожує забороною польотів літаків російських авіакомпаній, які потрапили під них, над Україною. Це призведе до необхідності збільшення часу для обльоту української території приблизно на 40 хвилин. Мова йде про транзитні рейси до Європи, на південь, в ту ж Туреччину", - сказав Тасун.

Нагадаємо, 16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти Росії. У список, прийнятий Радою національної безпеки і оборони України, увійшли 388 фізичних і понад 105 юридичних осіб.

Зокрема, в санкційні списки потрапили "Аерофлот" і ще близько 20 російських авіакомпаній. Російським перевізникам частково або повністю заборонені польоти, перевезення і транзит на території України.

У список потрапив не тільки найбільший російський перевізник "Аерофлот" (літає в Київ, Одесу, Харків), але й три його "дочки" - авіакомпанії "Росія", "Донавіа", "Оренбурзькі авіалінії". У цьому ж списку друга за величиною авіакомпанія Росії "Трансаеро", яка недавно перейшла під операційне управління "Аерофлоту". "Трансаеро" літає в Київ і Одесу.

У документі також фігурують такі великі перевізники, як S7 ("Сибір", що займає третє місце за обсягами перевезень) і "Уральські авіалінії" (п'яте місце за обсягами перевезень).