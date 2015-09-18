Через комп'ютерний збій 300 лайнерів American Airlines не змогли піднятися в небо

Через збій у комп'ютерних системах 300 лайнерів American Airlines не змогли вилетіти з аеропортів трьох штатів США, пише Gazeta.ru з посиланням на Reuters.

У прес-службі авіакомпанії повідомили, що фахівці оперативно усунули наслідки збою, проте його причини на даний момент невідомі.

Ця ситуація зачепила і сайт American Airlines, який працював з перебоями.

Лайнери змогли вилетіти тільки зі значним запізненням, яке досягало двох годин.

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Раніше повідомлялося, що літак американської компанії American Airlines здійснив екстрену посадку через повідомлення про задимлення.