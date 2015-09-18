Штрафи за перевантаження авто на дорогах можуть зрости в десятки разів

Про це повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський у ході VI Міжнародної конференції «Ефективне управління агрокомпаніями».

«Штрафні санкції зростуть в десятки разів, штрафи будуть від тисяч гривень до десятків тисяч гривень за перевантаження. Ми ніколи не будемо мати якісних автомобільних доріг, поки не врегулюємо питання вагового контролю на наших дорогах. З іншого боку, ми запропонуємо як альтернативу якіснішу логістику «Укрзалізниці» і відкриємо річку», - сказав Пивоварський.

Згідно з інформацією, наданою УНІАН прес-службою Мінінфраструктури, чинні законодавчі норми передбачають штраф за порушення правил проїзду великовантажного транспорту в розмірі 30-40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-680 грн).

Міністерство підготувало законопроект про збільшення штрафів за порушення вагових норм, і зараз він перебуває на зовнішньому узгодженні в Міністерстві фінансів і Мінекономрозвитку, після чого його буде направлено до Мін'юсту і Державної регуляторної служби.

Транспортне відомство пропонує збільшити штрафи мінімально до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн) і максимально до 5000 неоподатковуваних мінімумів (85 тис. грн).

«Штраф як мінімум повинен покривати шкоду дорозі, завдану автомобілем. У багатьох країнах він у кілька разів більший. У Польщі мінімальний штраф - 1500 євро, в Німеччині - 10 000 євро. Більш того, за систематичні порушення в Європі водій позбавляється прав, а компанія-перевізник - ліцензії або конфіскується транспортний засіб», - цитує міністра прес-служба.

Крім того, наприкінці серпня Міністерство інфраструктури оприлюднило проект постанови про приведення вагових обмежень для автодоріг різної категорії у відповідність з несучою здатністю, на яку розраховані траси.

Зокрема, для доріг державного значення (1-3 категорій) обмеження становить 40 тонн (11 тонн на вісь), для доріг місцевого значення (4-5 категорій) - 24 тонни (7 тонн на вісь).

Читайте такожГолова "Укравтодору" подав у відставку: "втомився боротися з системою"

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр Пивоварський повідомив, що Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і морські торгові порти в 2016 році профінансують закупівлю нових вагових комплексів для контролю за дотриманням вагових норм автотранспортними засобами з метою захисту дорожнього покриття від перевантаження.

На даний час систему вагового контролю запроваджено в 15 областях України.

На думку глави дорожнього департаменту Міністерства інфраструктури Романа Хміля, податки, що сплачуються вантажоперевізниками, зокрема паливний акциз, не перекривають збитків, яких завдають перевантажені вантажівки українським дорогам, тому необхідно запровадити плату за проїзд фур загальною масою понад 12 тонн.

Також, за його словами, на даний момент 75% зборів від паливного акцизу по Україні приносять водії легкового транспорту і автобусів, у той час як 80% збитків дорогам завдають вантажівки вагою від 12 до 40 тонн.

Крім того, Міністерство інфраструктури розраховує на створення в наступному році спеціального дорожнього фонду, що дасть змогу зібрати на ремонт доріг близько 40 млрд грн. За словами керівництва Мінінфраструктури, дорожній фонд формуватиметься за рахунок паливного акцизу, плати за проїзд вантажного транспорту вагою понад 12 тонн і штрафів за перевантаження автомобілів.

Читайте такожУкраїнцям назвали ціну нормальних доріг: 100 мільярдів на рік

У держбюджеті на цей рік на фінансування «Укравтодору» передбачено понад 20 млрд грн, з них на розвиток і утримання доріг піде лише 3,5 млрд грн, тоді як решту суми буде спрямовано на погашення мільярдних зобов'язань монополіста перед кредиторами. За словами Хміля, у 2016 році сума виплат за раніше взятими кредитами становитиме 14 млрд грн.