Більше третини власників "розкішних авто" не сплатили транспортний податок

Більше третини власників так званих "розкішних автомобілів" з об'ємом двигуна понад 3 літри і віком не більше 5 років не сплатили запроваджений з 1 січня поточного року транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень.

Про це в коментарі УНІАН повідомив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

"Нещодавно заступник міністра фінансів Олена Макеєва оприлюднила дані, що надходження від транспортного податку склали 281 мільйон гривень. Якщо порахувати, то виходить, що податок сплатили 11,2 тисячі автовласників. Із загальної кількості 17,5 тисячі автовласників, яких, за даними Мінфіну, мав стосуватися податок, більш ніж третина цей податок не сплатили", - повідомив Назаренко, зазначивши при цьому, що граничний термін сплати податку завершився 1 вересня.

Він також повідомив, що ВААІД вже підготувала і найближчим часом подасть позов про скасування рішення Київської міської ради від 28.01.2015 року про введення транспортного податку у Києві.

"Насамперед ми оскаржимо цей податок у Києві. Справа в тому, що це місцевий податок і він був прийнятий парламентом, але формально приймався на місцях. Якщо ми оскаржимо його скасування в Києві, то це буде прецедент, і він автоматично буде скасований по всій Україні", - зазначив Назаренко.

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Як повідомляв УНІАН, на даний момент в Україні діє щорічний транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень на "розкішні авто" з об'ємом двигуна понад 3 літри і віком не більше 5 років. Даний податок було введено у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, прийнятих парламентом в кінці 2014 року, які набули чинності з 1 січня 2015 року.

В серпні 2015 року Міністерство фінансів представило проект податкової реформи, який, зокрема, передбачав введення в Україні транспортного податку на всі автомобілі і збільшення податку на дорогі автомобілі вартістю більше 1 мільйона гривень. Ця пропозиція викликала широкий резонанс, і під тиском громадськості та учасників авторинку Мінфін відмовився від цієї ініціативи. Замість цього в міністерстві запропонували замінити чинний транспортний податок на об'єм двигуна податком на автомобілі класу "люкс", які будуть обмежені списком з 10-15 "люксових" автобрендів.