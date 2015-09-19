"Украерорух" через закриття авіапростору для РФ щорічно втрачатиме $150 мільйонів

12:35, 19 вересня 2015
Транспорт/Звя'зок
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У разі якщо через санкції український авіапростір закриється для російських компаній, державне підприємство обслуговування повітряного руху України «Украерорух» буде втрачати щорічно 150 млн дол.

business.ua

Про це заявив колишній екс-заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава в ефірі "5 каналу".

«Для російських авіакомпаній російський ринок не є настільки великим і настільки чуттєвим. Що стосується транзиту, то безперечно, для тих літаків, що прямують в напрямку Туреччини, Болгарії і країн Близького Сходу, вони будуть змушені облітати територію України. Це буде збільшувати час польотів на 35-40 хвилин», - сказав він.

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За словами Кави, якщо буде санкція щодо заборони прольоту над територією України – це призведе до того, що "Украерорух", який отримує плату за проведення літаків над територією нашої країни, буде втрачати близько 150 млн дол на рік.

«Це торкнеться і зайнятості працівників, як працюють в «Украерорусі», – зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо застосування санкцій проти Росії.

16 вересня РНБО оприлюднила список фізичних та юридичних осіб РФ, які потрапляють під розширені санкції.

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