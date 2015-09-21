Акції "Фольксваген" впали на 16% через скандал з фальсифікацією даних

Компанія зізналася у фальсифікації даних минулого тижня після розслідування американського Агентства з охорони навколишнього середовища, принесла вибачення і почала внутрішнє розслідування. Підробка результатів тестування торкнулася близько півмільйона машин з дизельними двигунами в США, повідомляє ВВС.

"Фольксваген" припинив продаж кількох моделей автомобілів 2015 та 2016 модельного ряду, але відкликати їх наразі не планує.

Низькі викиди парникових газів в атмосферу були одним з основних пунктів рекламної компанії "Фольксваген" і могли стати причиною того, що німецькому гігантові вдалося обійти з продажу автомобілі концерну "Тойота".

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Зараз компанії загрожує штраф за кожне авто, якого торкнулася фальсифікація, що в сумі може становити близько 18 мільярдів доларів.