Акції "Фольксваген" впали на 16% через скандал з фальсифікацією даних
Акції німецького автомобільного гіганта "Фольксваген" впали майже на 16% на початку торгів у Франкфурті на тлі скандалу через підробку даних тестів на викиди шкідливих газів до атмосфери.
Компанія зізналася у фальсифікації даних минулого тижня після розслідування американського Агентства з охорони навколишнього середовища, принесла вибачення і почала внутрішнє розслідування. Підробка результатів тестування торкнулася близько півмільйона машин з дизельними двигунами в США, повідомляє ВВС.
"Фольксваген" припинив продаж кількох моделей автомобілів 2015 та 2016 модельного ряду, але відкликати їх наразі не планує.
Низькі викиди парникових газів в атмосферу були одним з основних пунктів рекламної компанії "Фольксваген" і могли стати причиною того, що німецькому гігантові вдалося обійти з продажу автомобілі концерну "Тойота".
Читайте такожСША можуть оштрафувати Coca-Cola на $3,3 мільярда через заниження прибутку
Зараз компанії загрожує штраф за кожне авто, якого торкнулася фальсифікація, що в сумі може становити близько 18 мільярдів доларів.