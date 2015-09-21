Кабмін звільнив главу "Укравтодору" Підгайного

Про це йдеться у відповідному розпорядженні № 958-р від 16 вересня опублікованому на сайті Кабміну.

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"Звільнити Підгайного Сергія Григоровича з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України за власним бажанням", - йдеться в розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Підгайний написав заяву про звільнення за власним бажанням.