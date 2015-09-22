Кабмін призначив тимчасово виконуючого обов'язки глави "Укравтодору"

Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки глави Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") екс-першого заступника держагентства Євгена Бараха.

Про це 21 вересня повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на зустрічі з журналістами.

Читайте такожУкраїнцям назвали ціну нормальних доріг: 100 мільярдів на рік"Сьогодні Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов'язки першого заступника глави Підгайного - Євгенія Бараха, поки я не подам на Кабмін кандидатури на цей пост. Я домовився з Яценюком, що на цьому тижні я повинен привести йому кілька людей (на посаду глави «Укравтодору» - УНІАН)", - сказав міністр, додавши, що уряд прийняв відставку глави держагентства Сергія Підгайного.

Він також підкреслив, що сьогодні «Укравтодор» знаходиться під контролем, так як Барах є хорошим фахівцем у цій сфері.

«Євген Барах давно працює там, він в темі, «Укравтодор» під контролем», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Підгайний подав у відставку за власним бажанням, тому що «втомився боротися з системою" і "втомився від засудження з боку громадськості за бездіяльність", повідомили в "Укравтодорі".

Того ж дня Кабмін прийняв відставку глави "Укравтодору" Підгайного, який займав цей пост з 4 червня 2014 року.

У цьому році Міністерство інфраструктури розпочало процес децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. Крім того, міністерство має намір позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дорог.