Кабмін призначив тимчасово виконуючого обов'язки глави "Укравтодору"
На цьому тижні Яценюку будуть подані кілька кандидатур на посаду глави "Укравтодору".
Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки глави Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") екс-першого заступника держагентства Євгена Бараха.
Про це 21 вересня повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на зустрічі з журналістами.
Читайте такожУкраїнцям назвали ціну нормальних доріг: 100 мільярдів на рік"Сьогодні Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов'язки першого заступника глави Підгайного - Євгенія Бараха, поки я не подам на Кабмін кандидатури на цей пост. Я домовився з Яценюком, що на цьому тижні я повинен привести йому кілька людей (на посаду глави «Укравтодору» - УНІАН)", - сказав міністр, додавши, що уряд прийняв відставку глави держагентства Сергія Підгайного.
Він також підкреслив, що сьогодні «Укравтодор» знаходиться під контролем, так як Барах є хорошим фахівцем у цій сфері.
«Євген Барах давно працює там, він в темі, «Укравтодор» під контролем», - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Підгайний подав у відставку за власним бажанням, тому що «втомився боротися з системою" і "втомився від засудження з боку громадськості за бездіяльність", повідомили в "Укравтодорі".
Того ж дня Кабмін прийняв відставку глави "Укравтодору" Підгайного, який займав цей пост з 4 червня 2014 року.
У цьому році Міністерство інфраструктури розпочало процес децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. Крім того, міністерство має намір позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дорог.