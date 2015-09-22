Пивоварський сподівається підписати угоду з ЄС про "відкрите небо" вже в цьому році

Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський розраховує підписати угоду про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") з Європейським Союзом в поточному році.

Про це він повідомив 21 вересня на зустрічі з журналістами.

«Щодо відкритого неба мені вдалося створити конструктивний тиск на наших європейських друзів, які залишаються обережно оптимістичними щодо виконання обіцянок підписати договір з нами до кінця 2015 року. Ризики завжди є, але я залишаюся оптимістичним щодо підписання в 2015 році», - сказав Пивоварський.

Читайте такожПивоварський: Угоду про відкрите небо між Україною та ЄС заблоковано питанням ГібралтаруЗа його словами, з цього питання тривають переговори з європейськими партнерами, і саме вони домовляються з Іспанією і Великою Британією щодо вирішення проблеми Гібралтару.

Як повідомляв УНІАН, у травні президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив Пивоварського підписати Угоду між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір ("відкрите небо").

Раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявив, що підписання Угоди про єдиний авіаційний простір з ЄС неможливе без вирішення спору між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення в даному напрямку.

Як підкреслювали у Міністерстві інфраструктури України, на даний момент питання підписання угоди вирішується на вищому політичному рівні.

Формальним приводом, який не дозволяє Україні підписати угоду, є визначення юрисдикції Гібралтару. Питання визначення цієї території мусується європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.

Підписання угоди про "відкрите небо", як очікується, лібералізує український ринок авіаперевезень і дозволить європейським компаніям безперешкодно працювати в Україні, а українським – в Європі. Документ буде гарантувати доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною та країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.