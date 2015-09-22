Скандал навколо Volkswagen: після США претензії пред'явила Південна Корея

14:47, 22 вересня 2015
Транспорт/Звя'зок
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Акції німецького автоконцерну впали на новий трирічний мінімум після 19-процентного обвалу в понеділок, коли компанія погодилася з тим, що використовувала програмне забезпечення, яке давало американським регуляторам неправильну інформацію про кількість шкідливих викидів

REUTERS

Скандал навколо компанії Volkswagen, яка раніше визнала факт шахрайства під час проходження тестів на викиди дизельних двигунів у США, отримав розвиток у вівторок: Південна Корея повідомила, що проведе власне розслідування, а французький міністр закликав до аналогічної перевірки в ЄС, пише Рейтер.

Акції німецького автоконцерну впали на новий трирічний мінімум після 19-процентного обвалу в понеділок, коли компанія погодилася з тим, що використовувала програмне забезпечення, яке давало американським регуляторам неправильну інформацію про кількість шкідливих викидів.

Найбільшому європейському автовиробнику загрожує в США штраф до $18 мільярдів, а також колективні позови з боку покупців і удар по репутації. Американські регулятори підозрюють, що VW дезінформував їх більше року.

У вівторок на тлі скандалу в США французький міністр фінансів Мішель Сапен сказав, що ЄС необхідно провести власне розслідування.

"Це повинно бути зроблено на європейському рівні. Ми - європейський ринок з європейськими правилами. Їх треба дотримуватися. І вони були порушені в США", - сказав Сапен радіостанції Europe 1, запропонувавши розповсюдити розслідування і на французькі компанії.

Тим часом, заступник голови міністерства навколишнього середовища Південної Кореї повідомив, що в країні будуть перевірені три моделі VW і Audi з дизельними двигунами, всього 4-5 тисяч автомобілів. За підсумками перевірки буде прийнято рішення про їх відкликання.

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У середу обговорити кризу має комітет наглядової ради Volkswagen. У повному складі рада повинна зібратися у п'ятницю, щоб продовжити контракт з генеральним директором Мартіном Вінтеркорном до кінця 2018 року.

"Я впевнений, що в кінцевому рахунку будуть наслідки для персоналу, в цьому немає сумнівів", - сказав радіостанції Deutschlandfunk член наглядової ради Олаф Лієс у вівторок.

Деякі аналітики вважають, що Вінтеркорну, який нещодавно пережив конфлікт з тепер уже колишнім головою спостережної ради Фердинандом Піхом, доведеться піти.

Volkswagen скоротить прогноз прибутку в поточному році через те, що направить у третьому кварталі 6,5 мільярда євро на покриття можливих витрат у зв'язку зі скандалом у США та інших країнах, повідомила компанія у вівторок.

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