Скандал навколо Volkswagen: після США претензії пред'явила Південна Корея

Скандал навколо компанії Volkswagen, яка раніше визнала факт шахрайства під час проходження тестів на викиди дизельних двигунів у США, отримав розвиток у вівторок: Південна Корея повідомила, що проведе власне розслідування, а французький міністр закликав до аналогічної перевірки в ЄС, пише Рейтер.

Акції німецького автоконцерну впали на новий трирічний мінімум після 19-процентного обвалу в понеділок, коли компанія погодилася з тим, що використовувала програмне забезпечення, яке давало американським регуляторам неправильну інформацію про кількість шкідливих викидів.

Найбільшому європейському автовиробнику загрожує в США штраф до $18 мільярдів, а також колективні позови з боку покупців і удар по репутації. Американські регулятори підозрюють, що VW дезінформував їх більше року.

У вівторок на тлі скандалу в США французький міністр фінансів Мішель Сапен сказав, що ЄС необхідно провести власне розслідування.

"Це повинно бути зроблено на європейському рівні. Ми - європейський ринок з європейськими правилами. Їх треба дотримуватися. І вони були порушені в США", - сказав Сапен радіостанції Europe 1, запропонувавши розповсюдити розслідування і на французькі компанії.

Тим часом, заступник голови міністерства навколишнього середовища Південної Кореї повідомив, що в країні будуть перевірені три моделі VW і Audi з дизельними двигунами, всього 4-5 тисяч автомобілів. За підсумками перевірки буде прийнято рішення про їх відкликання.

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У середу обговорити кризу має комітет наглядової ради Volkswagen. У повному складі рада повинна зібратися у п'ятницю, щоб продовжити контракт з генеральним директором Мартіном Вінтеркорном до кінця 2018 року.

"Я впевнений, що в кінцевому рахунку будуть наслідки для персоналу, в цьому немає сумнівів", - сказав радіостанції Deutschlandfunk член наглядової ради Олаф Лієс у вівторок.

Деякі аналітики вважають, що Вінтеркорну, який нещодавно пережив конфлікт з тепер уже колишнім головою спостережної ради Фердинандом Піхом, доведеться піти.

Volkswagen скоротить прогноз прибутку в поточному році через те, що направить у третьому кварталі 6,5 мільярда євро на покриття можливих витрат у зв'язку зі скандалом у США та інших країнах, повідомила компанія у вівторок.