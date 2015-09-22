Міністерство ще не визначилося, як застосовувати санкції до російських транспортних компаній

Міністерство інфраструктури України досі не визначив порядок застосування набрали чинності з 22 вересня санкцій щодо російських транспортних підприємств.

Про це 21 вересня повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на зустрічі з журналістами.

"Якщо можна, я зараз не буду коментувати, ми всередині закінчимо розширене обговорення і потім я прокоментую. Наша позиція – це має бути виважене рішення, всі повинні розуміти і володіти повною інформацією для того, щоб прийняти зважене політичне рішення", - сказав Пивоварський, не розкривши деталей практичної реалізації таких заходів.

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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня набув чинності указ президента України Петра Порошенко "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються близько 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.

Зокрема, в повний список осіб і компаній, щодо яких Україна ввела санкції, потрапили російські авіаційні, суднобудівні та вантажні компанії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення в Україну.

Раніше колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава в ефірі одного з телеканалів заявив, що в разі, якщо з-за санкцій українське авіапростір закриється для російських компаній, державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" втрачатиме щорічно 150 мільйонів доларів.

Крім того, раніше президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручили авіаційним властям України посилити контроль за можливим переміщенням російських літаків в Сирію і закрити повітряний простір для російських літаків, які доставляють туди озброєння і війська.