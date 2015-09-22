"Укрзалізниця" заявляє, що не здійснює вантажоперевезення до анексованого Криму

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") заявляє, що не здійснює перевезення вантажів на територію тимчасово окупованого Криму, а перевозить вантажі лише до розташованих на материковій частині країни контрольних пунктів в'їзду і виїзду на півострів.

«Укрзалізниця» у своїй діяльності керується виключно чинним законодавством України, не забезпечує перевезення вантажів на територію тимчасово окупованого Криму, а лише перевозить вантажі до пунктів, визначених законодавством», - сказано в повідомленні прес-служби відомства.

Зокрема, «Укрзалізниця» перевозить вантажі лише до контрольного пункту в'їзду на тимчасово окупований півострів - станції Вадим у Херсонській області, контрольованої митниками і прикордонниками.

У зв'язку з цим інформація в ЗМІ про те, що підприємство «Кримський титан», яке входить до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа. продовжує отримувати сировину і вивозити продукцію з допомогою української залізниці, є некоректною, заявили в прес-службі. У відомстві зазначили, що «Кримський титан», який з березня 2015 року має іншу юридичну назву - «Юкрейніан Кемікал Продактс» - і зареєстрований у Києві, має власну під'їзну колію, а для подачі вагонів і перетину адміністративного кордону України використовує власний локомотив після здійснення митного оформлення проходження прикордонного контролю.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з заходами безпеки наприкінці грудня 2014 року «Укрзалізниця» припинила рух поїздів до Криму, обмеживши їх маршрут до континентальних станцій Новоолексіївка і Херсон.