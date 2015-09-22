"Укравтодор" поки не зміг знайти акціонера для будівництва першої платної дороги

Конкурсні заявки обох претендентів - української компанії "Українські транспортні магістралі" та французької Bouygues на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів - Краковець не відповідають умовам концесійного конкурсу, повідомила прес-служба "Укравтодору".

"Конкурсні заявки обох претендентів на участь у першому в Україні концесійному проекті, що передбачає будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів - Краковець, не відповідають умовам концесійного конкурсу. Такий висновок зробили члени міжвідомчої конкурсної комісії в ході чергового засідання", - говориться в повідомленні.

Як зазначив представники "Укравтодору", при розгляді заяв комісія виявила, що жодна з компаній не може забезпечити фінансування робіт по будівництву дороги не за рахунок власних, ні за рахунок залучених коштів.

"Основною проблемою для них стало дотримання фінансової частини конкурсних умов, а саме - надання підтвердження від фінансової установи з кредитним рейтингом не нижче ААА їх здатності фінансувати проект на рівні 85%", - відзначили в "Укравтодорі".

У повідомленні також зазначається, що начальник відділу міжнародного співробітництва та інвестицій "Укравтодору" Лілія Горбатюк повідомила, що для реалізації проекту необхідно переглянути раніше затверджені урядом умови конкурсу.

"Вважаю, що умови концесійного конкурсу, погоджені з зацікавленими відомствами і затверджені Кабінетом Міністрів України, необхідно додатково проаналізувати і знайти компромісне рішення щодо його фінансування, для того, щоб умови були прийнятними як для інвесторів, так і для держави", - цитує прес-служба Горбатюк.

Вона також додала, що інші компанії, що виявили на початку року зацікавленість в реалізації даного проекту, просили перенести конкурс на 2016 рік або відстрочити його реалізацію до покращення економічної ситуації в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня поточного року "Укравтодор" оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів - Краковець. Крім того, Кабінет Міністрів України вже виділив 26,614 мільйона гривень на будівництво ділянки автомобільної дороги, який буде під'їздом від кордону з Польщею до цієї дороги.

За словами міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського, будівництво першої в Україні концесійної дороги може обійтися інвесторам в суму від 350 до 500 мільйонів доларів. За його даними, реалізацією цього інфраструктурного проекту цікавилося 8 компаній, з них 6 – іноземні та 2 – українські.

Проект будівництва концесійної дороги Львів - Краковець був представлений ще 16 років тому і неодноразово підіймався попередніми урядами, але через відсутність фінансування так і не був реалізований.