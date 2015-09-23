Санкції проти авіакомпаній РФ: літати до України можна, але транзит заборонено

Санкції, введені Радою національної безпеки і оборони та затверджені указом президента України стосовно низки громадян і підприємств Російської Федерації, включаючи російські авіакомпанії, стосуються заборони на транзит і польоти російських авіакомпаній через Україну, проте не стосуються прямих рейсів із України.

Про це йдеться в заяві найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«Можливі санкції щодо російських авіакомпаній стосуватимуться лише прольоту через територію України й не стосуються рейсів до/з України, а також транзитних пасажирів. Розклад польотів авіакомпаній до/з аеропорту ДП МА «Бориспіль» не змінився», - цитує прес-служба аеропорту в. о. генерального директора аеропорту Євгена Дихне.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються понад 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.