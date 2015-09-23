Мінінфраструктури хоче виділити до 100 мільйонів євро на ремонт доріг у західних областях

Міністерство інфраструктури має намір виділити до 100 мільйонів євро за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на ремонт доріг Н-09 "Мукачеве - Івано-Франківськ - Львів" та Н-13 Львів - Самбір - Ужгород", повідомила прес-служба міністерства.

"Економія коштів виникла через зміну структури проекту, курсової різниці, а також високої конкуренції на відкритих тендерах, що дозволило укласти договори підряду на менші суми, ніж очікувалося", - говориться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що минулого тижня "Укравтодор" звернувся до Міністерства фінансів з проханням ініціювати перед ЄБРР процедуру внесення змін до кредитної угоди для якнайшвидшого початку проведення ремонтно-будівельних робіт на зазначених ділянках автомобільних доріг.

Також повідомляється, що дорога Н-09 є стратегічною транзитною магістраллю, що забезпечує транспортне сполучення зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Польщею, а ремонт дороги Н-13 дозволить створити кільцеву систему доріг навколо туристичних та рекреаційних місць Карпатського регіону.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Укравтодорі повідомили, що Європейський банк реконструкції і розвитку та Європейський інвестиційний банк профінансують капітальний ремонт автомобільної дороги Київ – Знам'янка в межах Київської області вартістю 57,24 мільйона євро.

У вересні в Міністерстві інфраструктури повідомили про намір до кінця 2015 року отримати фінансування від Світового банку у розмірі 560 мільйонів доларів на ремонт українських доріг.

Загалом у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 мільярда гривень, з них близько 3,4 мільярда гривень буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде направлена на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору".