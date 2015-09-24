Плани Путіна щодо космодрому "Восточний" зірвано: запуск "Союзу" переноситься

Обіцяний Роскосмосом і віце-прем'єром РФ Дмитром Рогозіним, на виконання указу Володимира Путіна, запуск ракети «Союз» з космодрому "Восточний", що споруджується в Амурській області, 25 грудня 2015 року з великою ймовірністю не відбудеться, пише «Газета.Ru» з посиланням на джерела в космічній галузі Росії.

«Відставання почалося набагато раніше і по всьому фронту. І хоча гарячі голови говорили, що зроблять все, щоб встигнути до терміну, там не все в порядку з будівельними питаннями. На жаль, а точніше, на щастя, у нас є певні норми і правила, які ми повинні виконати, перш ніж прийняти техніку, дати дозвіл на запуск, провести автономні випробування», — вважає джерело.

Читайте такожРосія через кризу значно уріже витрати на космос«Думаю, найближчим часом оголосять, що станеться зсув запуску на 2-3-4 місяці», — сказав він.

Поспіх і бажання здійснити запуск першої ракети в 2015 році пов'язані з бажанням будь-якими засобами виконати указ Володимира Путіна, стверджує член-кореспондент Російської академії космонавтики ім. Ціолковського Андрій Іонін. «Безумовно, треба виконувати рішення президента від 6 листопада 2007 року. Там було зазначено: перший пуск — 2015 рік. Думаю, це абсолютно непотрібний поспіх, не розумію мотиви тих людей, які наполягають на збереженні цієї дати», — сказав Іонін.