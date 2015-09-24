"Укрзалізниця" закрила шлях до України вагонам російської компанії, яка потрапила під санкції

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у зв'язку з набранням чинності з 22 вересня санкцій щодо ряду громадян і підприємств Російської Федерації, включаючи російські транспортні компанії, прийняла рішення про виведення з території країни понад 3,5 тис. вантажних піввагонів власності "Першої вантажної компанії" (ПГК) і її "дочки" "ПГК в Україні" та заборону їх прийому в країну.

Про це журналістам повідомив виконуючий обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», що створюється на базі «Укрзалізниці», Олександр Завгородній.

«На вантажопотоці це ніяк не відіб'ється, тому що сьогодні під санкції потрапили дві компанії – «Перша вантажна компанія» і «Перша вантажна компанія в Україні», вони за станом на вчорашній день мали на території України 3676 навантажених і порожніх піввагонів. Прийнято рішення, що всі ці вагони вивантажуються і в порожньому стані відправляються за межі України, далі на території України вони не приймаються», - сказав Завгородній.

При цьому, відповідаючи на питання, як ця заборона позначиться на транзитному вантажопотоці територією України, голова «Укрзалізниці» не виключив, що транзит може здійснювати інша компанія, яка не потрапила в санкційний список.

«З'явиться інша компанія, яка не потрапила в санкційний список, і яка буде возити цей транзит. Можу сказати, що поки не видно на даному етапі, хто встиг підхопити цей обсяг, але те, що сьогодні відбувається вивантаження російських піввагонів і відправка за кордон, це факт», - підкреслив він.

Варто зазначити, що Міністерство інфраструктури України досі офіційно не повідомило про практичну реалізацію санкцій щодо російських транспортних підприємств.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більше 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.

Зокрема, в повний список осіб і компаній, щодо яких Україна ввела санкції, потрапили російські авіаційні, суднобудівні та вантажні компанії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення в Україну.

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Довідка УНІАН. ПГК - найбільший у РФ оператор залізничних перевезень. Крім Росії оператор працює в Україні і Казахстані, має спільне підприємство з залізницями Фінляндії. Компанія входить в UCL Rail - залізничний дивізіон групи Універсальний Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Володимира Лісіна. Групі належить близько 200 тис. вагонів різних типів, велика частина з них - піввагони.

«ПГК в Україні» було створено в 2008 році. Компанія експлуатує понад 5 тис. вагонів ПГК, а також володіє власним парком у 495 піввагонів і 110 цистерн. Серед клієнтів — більше 50 компаній вугільно-металургійної, будівельної, хімічної та інших галузей, 20% з яких провідні галузеві підприємства України.