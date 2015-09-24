"Укрзалізниця" хоче підвищити тарифи на вантажоперевезення цього року

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує до кінця поточного року підвищити тарифи на вантажні перевезення залізничним транспортом.

Про це журналістам повідомив виконуючий обов'язки голови правління створюється на базі "Укрзалізниці" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" Олександр Завгородній.

За словами Завгороднього, необхідність підвищення тарифів обумовлена тим, що темпи зростання цін на продукцію, яку споживає галузь (електроенергію, дизпаливо, запчастини для ремонту, елементи будови колії) та рівень інфляції значно випереджають темпи зростання тарифів на вантажоперевезення і створюють диспропорцію між цінами на продукцію і вантажним тарифом.

Він також зазначив, що підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах у цьому році не передбачається.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський констатував, що непродуманість сьогоднішніх тарифів на перевезення залізничним транспортом змусила підприємства перевести частину своїх вантажів на автотранспортні перевезення.

Наприкінці лютого 2015 року "Укрзалізниця" ініціювала чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення на 25% у зв'язку з різким погіршенням економічної ситуації в країні. Пропозицію було схвалено Міністерством інфраструктури, проте в кінці травня Державна регуляторна служба України відмовилася реєструвати проект наказу про підвищення тарифів на вантажні перевезення на 25% в цьому році.

"Укрзалізниця" вже неодноразово підвищувала тарифи на вантажоперевезення. Так, з 1 лютого 2015 року були підвищені тарифи на перевезення вантажів на 30%. В кінці липня 2014 року "Укрзалізниця" проіндексувала тарифи на 12,5%.