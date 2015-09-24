"Укравтодор" ліквідував "Автомобільні дороги України"

Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") видало наказ про ліквідацію державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України".

Згідно з повідомленням компанії "Автомобільні дороги України" в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідний наказ "Укравтодору" надійшов 22 вересня 2015 року.

"Згідно з наказом, з метою підвищення ефективності управління дорожнім господарством України ... на виконання постанови Кабінету міністрів України від 10.07.2015 припиняється ДАК "Автомобільні дороги України" шляхом ліквідації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в повідомленні також зазначається, що відповідно до фінансових результатів підприємства за 2014 рік, "Автомобільні дороги України" не має достатнього обсягу активів для розрахунку за зобов'язаннями компанії, а також відсутня сума, яка могла б залишитися після задоволення вимог кредиторів і виплачена акціонеру, яким виступає "Укравтодор".

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію "Автомобільні дороги України" 8 липня цього року.

У цьому році Міністерство інфраструктури початок процес децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. Крім того, міністерство має намір позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги.