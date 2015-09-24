"Укравтодор" ліквідував "Автомобільні дороги України"
Держпідприємство "Автомобільні дороги України" не має достатнього обсягу активів для розрахунку за зобов'язаннями компанії.
Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") видало наказ про ліквідацію державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України".
Згідно з повідомленням компанії "Автомобільні дороги України" в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідний наказ "Укравтодору" надійшов 22 вересня 2015 року.
"Згідно з наказом, з метою підвищення ефективності управління дорожнім господарством України ... на виконання постанови Кабінету міністрів України від 10.07.2015 припиняється ДАК "Автомобільні дороги України" шляхом ліквідації", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в повідомленні також зазначається, що відповідно до фінансових результатів підприємства за 2014 рік, "Автомобільні дороги України" не має достатнього обсягу активів для розрахунку за зобов'язаннями компанії, а також відсутня сума, яка могла б залишитися після задоволення вимог кредиторів і виплачена акціонеру, яким виступає "Укравтодор".
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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію "Автомобільні дороги України" 8 липня цього року.
У цьому році Міністерство інфраструктури початок процес децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. Крім того, міністерство має намір позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги.