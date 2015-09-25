Іран відмовився купувати російські Sukhoi Superjet 100 - ЗМІ

Іран відмовився від планів придбати російських літаків Sukhoi Superjet 100 для оновлення свого авіапарку, повідомляє Прайм "з посиланням на іранські ЗМІ.

Міністр доріг та міського будівництва ІРІ Аббас Ахмад Ахунді заявив газеті, що жодних переговорів з російською авіакомпанією Тегеран не проводив, але вже пройшли переговори з Airbus і Boeing.

"Ми досягли попередньої домовленості з провідними авіавиробниками", - сказав міністр. Він зазначив, що як тільки ядерну угоду з світовими державами набуде чинності, авіаційна галузь Ірану вийде з-під санкцій.

Зазначається, що 23 вересня глава Іранської організації авіаційної промисловості (IAIO) Манушехра Мантекі говорил про те, що іранська делегація провела у Москві низку зустрічей, на яких велися переговори про лізинг двох літаків Superjet 100.

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У виданні підкреслюється, що міністр транспорту РФ Максим Соколов в середині липня говорив про те, що Москва і Тегеран ведуть переговори про поставку Тегерану пасажирських літаків Sukhoi Superjet 100.