Кабмін заборонив російським авіакомпаніям літати до України

Кабінет міністрів України відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України прийняв рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу «Аерофлоту» і «Трансаеро», в Україні, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.

Як повідомили в прес-службі уряду, відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на нараді в уряді.

Раніше Кабмін на офіційній сторінці в соціальній мережі Twitter анонсував прийняття додаткових санкцій щодо російських компаній.

«Відповідно до рішення РНБОУ уряд приймає рішення про заборону польотів російських авіакомпаній, в першу чергу «Аерофлоту» і «Трансаеро», в Україну, – цитує Яценюка прес-служба. – Кабмін також заборонив транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російську військову живу силу».

Прем'єр доручив повідомити про відповідне рішення російській стороні: «Немає що робити російським літакам з російськими триколорами в українських аеропортах».

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш ніж 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.

Слідом Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») заявило, що планує розробити регламенти та процедури обслуговування авіапростору. Однак, як наголосили в «Украерорусі», необхідні рішення будуть розроблені, ухвалені та вжиті після офіційних вказівок Державної авіаційної служби.