Російські авіакомпанії із санкційного списку не зможуть літати до України з 25 жовтня

Російські авіакомпанії, які потрапили під санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, не зможуть літати в Україну з 25 жовтня 2015 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на Державну авіаційну службу.

"На виконання указу президента України №549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 ''Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"» та за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Державна авіаційна служба Україна почала інформувати російські авіакомпанії, які потрапили до санкційного списку, про те, що їм не будуть видані дозволи на виконання рейсів в українські міста з початку зимової навігації 2015/2016 р. (25.10.2015)", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві також зазначили, що російські компанії будуть проінформовані про дане рішення до кінця дня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони, ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу «Аерофлоту» і «Трансаеро», в Україні, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.

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16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.