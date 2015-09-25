УЗ вручила ордена "За мужність" пожежникам, які постраждали на нафтобазі під Києвом

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, 24 вересня перший заступник начальника Південно-Західної залізниці Віталій Крючков вручив ордени «За мужність» III ступеня пожежним Південно-Західної магістралі, які постраждали внаслідок гасіння пожежі на цій нафтобазі.

«Нагороди від президента України Петра Порошенка отримали Леонід Шевчук, Петро Сизонюк. Євген Шевчук, який загинув під час гасіння пожежі, нагороджений посмертно. Всі вони - працівники пожежного поїзда станції Козятин відокремленого підрозділу воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці», - сказано в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 9 червня 2015 року в результаті вибуху нафтопродуктів на території нафтобази «Побутрембудматеріали» стався груповий нещасний випадок з працівниками пожежного поїзда станції Козятин Козятинського загону відомчої воєнізованої охорони Південно-Західної магістралі.

Зокрема, Сизонюк отримав термічні опіки 60% поверхні тіла, Леонід Шевчук отримав термічні опіки близько 15% поверхні шкіри, а Євген Шевчук загинув в результаті дії підвищених температур.

У повідомленні наголошується, що Південно-Західна залізниця і профспілковий комітет виділили понад 240 тис. грн на лікування та реабілітацію потерпілих.

Крім того, була виплачена матеріальна допомога сім'ї загиблого пожежника в розмірі понад 40 тис. грн.

Крім того, влітку урядова комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ухвалила рішення про виплату одноразової грошової допомоги з резервного фонду державного бюджету. Зокрема, родина загиблого пожежника отримає 200 тис. грн, а постраждалі отримають по 70 тис. грн.

Міністерство інфраструктури України та «Укрзалізниця» надали відповідні розрахунки обсягу коштів у Міністерство економічного розвитку та торгівлі, які необхідні для оформлення матеріальної допомоги постраждалим і сім'ям загиблих, а також на відшкодування витрат, пов'язаних із ліквідацією надзвичайної ситуації.

Зазначене міністерство підготувало проект відповідного розпорядження Кабінету міністрів України, потім Міністерство інфраструктури погодило даний проект урядового розпорядження, який зараз знаходиться на узгодженні в Міністерстві фінансів.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі в Київській області тривала з 8 по 17 червня. За офіційними даними, в результаті пожежі загинули 5 людей, ще 15 постраждали.

За даними Міністерства внутрішніх справ, в результаті пожежі державі нанесено 12 млрд грн збитку. За фактом пожежі було порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України, а за фактом загибелі людей під час пожежі – за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

12 червня голова МВС Арсен Аваков повідомив, що в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом пожежі на нафтобазі в Київській області, яка призвела до загибеллі людей, затриманий фактичний керівник нафтобази, заступник директора компанії "Укртрансойл" Юрій Шквира. Також, за його словами, до кримінальної відповідальності притягується головний інженер Юрій Южанин, який відповідав за охорону праці та експлуатацію нафтосховищ.