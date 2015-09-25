Москва обіцяє дзеркальну відповідь на заборону польотів до України

Унаслідок відповідних заходів авіасполучення між Україною і РФ може бути «фактично» припинено.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив міністр транспорту РФ Максим Соколов, коментуючи рішення української влади про заборону польотів в Україну літаків російських авіакомпаній.

«Із засобів масової інформації сьогодні нам стало відомо про намір уряду Яценюка заборонити польоти авіакомпаній «Аерофлот» і «Трансаеро» на територію України. Якщо ці наміри будуть реалізовані в реальні документи авіавлади України, які закриють повітряний простір для російських компаній, то російська влада буде змушена вжити дзеркальних заходів», - сказав Соколов.

«Ми розуміємо, що це фактично призведе до зупинки повітряного сполучення між країнами. І постраждають від цього, в першу чергу, громадяни України. Але, підкреслю, що в обстановці, що склалася, до цього кроку російську сторону змушують дії української влади», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу «Аерофлоту» і «Трансаеро», до України, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.

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Прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на Державну авіаційну службу повідомила, що російські авіакомпанії, які потрапили під санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, не зможуть літати до України з 25 жовтня 2015 року.

16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більше 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.