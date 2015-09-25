Через українські санкції авіакомпаніям Росії стане невигідно літати до Молдови

Українські санкції призведуть до припинення польотів російських авіакомпаній в Молдову.

Про це ТАСС повідомив президент Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ) Володимир Тасун.

"Коли Україна введе санкції для російських авіакомпаній, нам доведеться розпрощатися з Молдовою. Летіти в Молдову в обліт України економічно невигідно. Якщо обліт України в Європу і Туреччину займає 40 хвилин, то, щоб долетіти до Молдови в обліт, доведеться витратити як мінімум півтори години, це зайвих півтори тисячі км. Зараз для нас це дуже відчутне питання, пасажиропотік пристойний. Хоча молдавські авіакомпанії будуть, звичайно, раді", - сказав він.

Раніше Тасун заявляв, що російські авіакомпанії можуть втратити кілька десятків мільйонів доларів через українські санкції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу «Аерофлоту» і «Трансаеро», до України, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.

Прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на Державну авіаційну службу повідомила, що російські авіакомпанії, які потрапили під санкції, не зможуть літати до України з 25 жовтня 2015 року.

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16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.