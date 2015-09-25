Російський "Аерофлот" готується повертати пасажирам гроші за квитки до України

В «Аерофлоті» пообіцяли повернути пасажирам вартість квитків в Україну після отримання офіційного повідомлення від української влади про заборону польотів в Україну літаків російської компанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

«Аерофлот» не отримував офіційного повідомлення про припинення польотів від авіаційної влади України. Згідно з міжнародним авіаційним правилам, заборонити польоти в країну може лише авіаційна влада цієї держави. Тільки-но і якщо «Аерофлот» отримає офіційне повідомлення від авіаційної влади України про скасування рейсів, компанія повідомить про це своїх пасажирів і роз'яснить правила повернення коштів за раніше придбані авіаквитки», - сказав співрозмовник агентства.

«Аерофлот» на початку вересня поглинув авіакомпанію «Трансаеро».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, прийняв рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу «Аерофлоту» і «Трансаеро», в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.

Сьогодні в Державіаслужбі повідомили, що російські авіакомпанії, які потрапили під санкції згідно з рішенням РНБО, не зможуть літати в Україну з 25 жовтня 2015 року.

16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення РНБО від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться строком на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш ніж 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.