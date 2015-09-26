Російський "Аерофлот" скасував чотири рейси в Україну

Російська державнаавіакомпанія "Аерофлот" скасувала відразу чотири рейси в Україну і в зворотному напрямку.

Це сталося після того, як вчора Кабмін розширив санкції і заборонив цієї компанії польоти в Україну. Зокрема, як зазначається на електронних табло аеропортів, сьогодні і завтра три рейси скасовані до Харкова, ще один – в Одесу.

Офіційного пояснення від "Аерофлоту" на його сайті немає.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, прийняв рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу «Аерофлоту» і «Трансаеро», в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.

Сьогодні в Державіаслужбі повідомили, що російські авіакомпанії, які потрапили під санкції згідно з рішенням РНБО, не зможуть літати в Україну з 25 жовтня 2015 року.

16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення РНБО від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться строком на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш ніж 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.