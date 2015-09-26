Стало відомо, у скільки обійдеться залізниця Росії в обхід України

Про це повідомляє РА «Новости».

«Це стратегічний проект, в стислі терміни - до кінця 2017 року - нам належить побудувати 122 км двохколыійної електрифікованої залізниці, п'ять електропідстанцій, 60 км зовнішнього заходу з електропостачання», - сказав він.

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На цій ділянці працюють підрозділи "РЖД" - 100-відсоткова дочірня компанія «Росжелдорстрой», а також залізничні війська Росії.

Загальна вартість проекту під ключ складе понад 50 млрд руб (22 млрд грн), відзначив Тоні.

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Залізниця буде здатна пропускати пасажирські поїзди, так і вантажні поїзди. «Природно, все це робиться з новітніми російськими нормами, тобто траса буде повністю безпечною», - сказав він.