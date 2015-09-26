Стало відомо, у скільки обійдеться залізниця Росії в обхід України
Віце-президент ВАТ «РЖД» Олег Тоні заявив, що залізниця в обхід України повинна запрацювати до кінця 2017 року, її загальна вартість складе понад 50 млрд рублів (22 млрд грн).
Про це повідомляє РА «Новости».
«Це стратегічний проект, в стислі терміни - до кінця 2017 року - нам належить побудувати 122 км двохколыійної електрифікованої залізниці, п'ять електропідстанцій, 60 км зовнішнього заходу з електропостачання», - сказав він.
Читайте також"Укрзалізниця" хоче підвищити тарифи на вантажоперевезення цього року
На цій ділянці працюють підрозділи "РЖД" - 100-відсоткова дочірня компанія «Росжелдорстрой», а також залізничні війська Росії.
Загальна вартість проекту під ключ складе понад 50 млрд руб (22 млрд грн), відзначив Тоні.
Читайте такожКабмін почав корпоратизацію "Укрзалізниці" - процес займе кілька років
Залізниця буде здатна пропускати пасажирські поїзди, так і вантажні поїзди. «Природно, все це робиться з новітніми російськими нормами, тобто траса буде повністю безпечною», - сказав він.