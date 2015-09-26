Дзеркальні заходи: Росія має намір ввести санкції проти двох українських авіакомпаній

Про це в суботу в ефірі телеканалу "Росія 1" повідомив міністр транспорту Максим Соколов, передає "ТАСС".

"Природно, російська авіаційна влада зробить абсолютно дзеркальні заходи. Ми на сьогоднішній день ще не отримали офіційних роз'яснень чи офіційних заборон від України, але як тільки ми їх отримаємо, ми введемо відповідні заходи і дві українські авіакомпанії також не будуть допущені до польотів на територію Росії", - заявив глава Мінтрансу РФ.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, прийняв рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу «Аерофлоту» і «Трансаеро», в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.

В Державіаслужбі повідомили, що російські авіакомпанії, які потрапили під санкції згідно з рішенням РНБО, не зможуть літати в Україну з 25 жовтня 2015 року.

16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення РНБО від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються понад 400 фізичних і 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.