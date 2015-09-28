Чинна влада не здатна реприватизувати "Укртелеком" - екс-голова Фонду держмайна

Чинна влада не здатна зараз реприватизувати одну з найбільших українських телекомунікаційних компаній "Укртелеком", якою володіє СКМ Ріната Ахметова. Таку думку висловив журналістові УНІАН екс-голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр Бондар.

"Чинна влада не здатна це зробити (реприватизувати "Укртелеком" - УНІАН)", - сказав він.

При цьому Бондар зазначив, що неодноразово говорив про те, що "Укртелеком" потрібно повернути державі, так як його власник не виконав зобов'язання про передачу в держвласність мережі спеціального призначення.

"Я давно говорив, що це об'єкт, який потрібно повертати у державну власність, так як порушені умови приватизації", - додав він

Крім того, екс-голова ФДМУ вважає, що в майбутньому "Укртелеком" потрібно продавати на відкритому і прозорому конкурсі, але при цьому він висловив сумніви стосовно вирішення цього питання найближчим часом.

"Безумовно, потрібно повторно продавати. Продавати треба на відкритому прозорому конкурсі, а не так, як він продавався за Януковича. Але я не думаю, що повторний продаж "Укртелекому" найближчим часом буде проведено відкрито та прозоро", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, на засіданні 16 вересня Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з приватизації на чолі з Борисом Філатовим закликала Кабінет міністрів ініціювати процедуру банкрутства "Укртелекому", що дозволить ввести зовнішнє керівництво в компанію і повернути її до держвласності.

Комісія доручила голові Фонду держмайна Ігорю Білоусу провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами ФДМУ під час приватизації "Укртелекому".

Крім того, Комісія запропонувала Кабінету міністрів скасувати своє розпорядження від 12 жовтня 2010 року №1948-р, яким були узгоджені умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ "Укртелеком".

Комісія також закликала Державну фіскальну службу провести перевірку фінансової діяльності "Укртелекому" і "ЕСУ", основний акціонер "Укртелекому", на предмет законності операцій, які призвели до погіршення економічного стану оператора.

У свою чергу, на засіданні Спецкомісії Білоус повідомив, що повернути "Укртелеком" тому буде складно як у фінансовому, так і в юридичному плані.

Також в інтерв'ю журналу "Фокус" він сказав, що якщо зараз забрати "Укртелеком" і повернути Ахметову гроші, а потім повторно виставити на продаж, то це завдасть державі прямий збиток в десятки мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку понад 7 мільйонів абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету для понад 1,6 мільйона клієнтів. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).