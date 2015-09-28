Державіаслужба сповістила російські авіакомпанії про заборону польотів до України

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) розіслала російським авіакомпаніям, які потрапили під санкції у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, попередження про заборону польотів в Україну з 25 жовтня 2015 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державіаслужби.

"Листи з відповідними попередженнями вже розіслано", - повідомили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони ухвалила рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу "Аерофлоту" і "Трансаеро", в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Пізніше в Міністерстві інфраструктури повідомили, що заборона на польоти російських авіакомпаній з санкційного списку почне діяти з 25 жовтня поточного року.

16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.