"Укрзалізниця" призначила на жовтень 8 додаткових поїздів

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, в західному напрямку «Укрзалізниця» призначила поїзди: №238/237 Одеса - Львів, що відправлятиметься з Одеси 2, 9 жовтня, а у зворотному напрямку 4, 11 жовтня; №249/250 Київ - Чернівці, який вирушатиме зі столиці 2 жовтня, а у зворотному напрямку 4 жовтня; №207/207 Київ - Ужгород, що відправлятиметься з Києва 2, 9, 16 жовтня, а з Ужгорода - 4, 11, 18 жовтня; №259/219 Київ - Івано-Франківськ, який вирушатиме з Києва 2, 9, 16 жовтня і у зворотному напрямку - 4, 11, 18 жовтня.

Крім того, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди у південному напрямку, зокрема, №209/210 Київ - Миколаїв, який вирушатиме з Києва 2 жовтня, у зворотному напрямку - 4 жовтня; №271/272 Харків - Одеса, який вирушатиме з Харкова 2 жовтня, а у зворотному напрямку - 4 жовтня.

Крім того, у східному напрямку відомство призначило поїзд №207/208 Харків - Артемівськ, який вирушатиме з Харкова та Артемівська з 2 по 23 жовтня по вівторках, середах, п'ятницях і неділях.

Також призначено додаткові рейси цілорічних поїздів: №86/88-8/87 Львів, Ковель - Новоолексіївка, який вирушатиме зі Львова та Ковеля 2, 4 жовтня, а з Новоолексіївки - 3, 5 жовтня; №686/686 Одеса - Ізмаїл, який вирушатиме з Одеси та Ізмаїла з 3 по 31 жовтня по середах і суботах.

Крім того, до складу цілорічного поїзда №24/23 Одеса - Москва - Одеса «Укрзалізниця» додатково включила п`ять причіпних вагонів Одеса - Київ, які будуть відправлятися з Одеси 2, 4 жовтня, а зі столиці - 3, 5 жовтня.

Крім того, згідно з повідомленням прес-служби Південної залізниці, «Укрзалізниця» призначила додатковий нічний пасажирський поїзд №409/410 Харків - Лисичанськ, який курсуватиме щодня, починаючи з 1 жовтня.

Також, за інформацією прес-служби, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси двогрупного фірмового регіонального поїзда №790/788-789/787 Київ - Кіровоград, Черкаси формування Південної магістралі, який курсуватиме щодня, починаючи з 1 жовтня.

У повідомленні наголошується, що квитки на додаткові поїзди і додаткові рейси цілорічних поїздів можна придбати в залізничних касах і через онлайн-сервіс "Укрзалізниці".

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Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») введе в дію 13 грудня 2015 року новий графік руху поїздів на 2015/2016 роки.